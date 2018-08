Pemerintah Diminta Hindari Gelombang Krisis Negara Berkembang

Jakarta: Rentetan gelombang krisis yang melanda Turki, Venezuela dan sejumlah negara di Amerika Latin dikhawatirkan bakal menjalar hingga ke Indonesia. Pasalnya, sejumlah mata uang negara-negara berkembang terus mengalami depresiasi dalam setahun terakhir.



Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati meminta pemerintah untuk menghindari gejala krisis dengan jalan menjaga sektor industri, meningkatkan ekspor serta mengelola utang secara prudent.

"Problemnya adalah jangan sampai ada krisis, kemampuan bayar pun menurun," ujarnya ditemui di Restoran Rantang Ibu, Pasar Minggu, Jakarta, Rabu, 29 Agustus 2018.



Jika hal tersebut dilakukan maka pelebaran Defisit Transaksi Berjalan (CAD) yang telah mencapai tiga persen dari produk Domestik Bruto (PDB) dapat ditekan. Apalagi bila Pemerintah mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.



"Enggak perlu khawatir kalau PDB kita tumbuh pesat. Sama seperti kalau seseorang pendapatannya naik terus, tapi khawatirnya kalau ada krisis," imbuhnya.



Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto optimistis Indonesia tidak akan bernasib serupa dengan Turki dan Venezuela selama pemerintah mampu menjaga deficit transaksi berjalan di bawah tiga persen. Caranya, untuk jangka pendek mengeluarkan kebijakan yang memitigasi impor guna mengurangi kebutuhan valas.



Dalam jangka panjang yakni ,menggenjot sektor ekspor dengan melakukan diversifikasi produk. Termasuk menjaga kestabilan nilai tukar demi menciptakan sentimen positif di pasar keuangan.



"Saya rasa kemungkinannya jauh masih kecil, secara rasional tidak ada alasan menyamakan Indonesia dengan Turki meski rupiah melemah cukup berat di 2018," imbuhnya kepada Medcom.id.



Mengenai tren penurunan mata uang, Eko menganggap itu sebagai dampak sementara dari perang dagang yang tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. "Pelemahan mata uang negara-negara enggak masalah," tegas Eko.









(SAW)