Eropa Siap Adukan Tarif Trump ke WTO

Eropa: Komisi Eropa atau European Commission (EC) marah terhadap berita Amerika Serikat (AS) yang akan memberlakukan tarif tinggi terhadap baja dan aluminium kepada Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa (UE). Adapun langkah AS dianggap tidak dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan perdagangan dunia.



Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross mengumumkan pada suatu pengarahan singkat terkait pengenaan tarif 25 persen untuk impor baja dan 10 persen untuk impor aluminium akan berlaku mulai Kamis tengah malam. Keputusan ini sudah melalui pembahasan dan pertimbangan matang yang dilakukan oleh administrasi Trump.

"Uni Eropa yakin bahwa tarif AS unilateral ini tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Ini adalah proteksionisme, murni, dan sederhana," ungkap cuitan Komisi Eropa, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 2 Juni 2018.



Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menegaskan bahwa Uni Eropa disakiti sebanyak AS oleh kelebihan kapasitas di sektor baja. Dia menambahkan AS bermain ke tangan orang-orang yang bertanggung jawab atas masalah itu dan UE sekarang tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan dengan tantangan hukum melalui WTO.







"Kami akan membela kepentingan Uni Eropa, sesuai sepenuhnya dengan hukum perdagangan internasional," tegas Juncker seraya mengaku kecewa dengan keputusan yang diterapkan oleh AS.



"Negara-negara United Kingdom dan Uni Eropa lainnya adalah sekutu dekat AS dan harus secara permanen serta sepenuhnya dibebaskan dari langkah-langkah Amerika pada baja dan aluminium," kata Juru Bicara Pemerintah Inggris.



Sebelum pengumuman itu, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada wartawan bahwa tarif akan tidak sesuai dengan aturan WTO dan tanggapan Eropa harus cerdas dan ditentukan dengan sikap yang tegas serta tepat.









