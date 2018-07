USD Tumbang Usai Pernyataan Ketua The Fed

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) menurun terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena investor merenungkan komentar dari Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell. Powell mengatakan tarif tinggi Pemerintahan Trump terhadap impor bisa menjadi negatif bagi perekonomian AS.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 14 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1678 dari USD1,1667 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3228 dari USD1,3208 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7414 dari USD0,7403.

Sedangkan USD membeli 112,30 yen Jepang atau lebih rendah dibandingkan dengan 112,51 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 1,0021 franc Swiss dibandingkan dengan 1,0027 franc Swiss, dan merosot ke 1,3162 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3172 dolar Kanada.







"Jika itu berhasil dengan cara lain, sehingga kita akhirnya memiliki tarif tinggi pada banyak produk dan banyak barang dan jasa yang diperdagangkan dan bahwa mereka menjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama maka itu bisa menjadi negatif untuk ekonomi kita," kata Powell, dalam sebuah wawancara radio dengan Marketplace.



Powell mengisyaratkan bahwa bank sentral dapat memperlambat laju kenaikan suku bunga atau bahkan menurunkan suku bunga jika ekonomi AS melemah. Di sisi ekonomi, harga impor AS turun 0,4 persen pada Juni, meleset dari estimasi pasar 0,1 persen. Dementara harga untuk ekspor AS naik 0,3 persen, sejalan dengan konsensus pasar.



Sementara itu, Indeks Sentimen Konsumen AS berada di 97,1 pada Juli atau di bawah ekspektasi pasar sebesar 98,4, menurut survei yang dirilis oleh University of Michigan. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,08 persen pada 94,749 pada akhir perdagangan.









(ABD)