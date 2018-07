Minyak Mentah Turun Akibat Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

New York: Harga minyak mentah sedikit melemah pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena fokus beralih ke kekhawatiran kelebihan pasokan. Patokan internasional, minyak mentah Brent untuk pengiriman September, turun tipis USD0,01 menjadi menetap di USD73,06 per barel di London ICE Futures Exchange.



Mengutip Antara, Selasa, 24 Juli 2018, sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, turun USD0,37 menjadi ditutup di USD67,89 per barel di New York Mercantile Exchange, turun dari tertinggi sesi USD69,31. Pasar menyerahkan kenaikannya karena perhatian kembali ke kelebihan pasokan risiko.

"Arab Saudi dan produsen-produsen besar lainnya meningkatkan produksi untuk mengimbangi pengurangan dari Iran yang kemungkinan akan terjadi dengan pendekatan batas waktu November untuk negara-negara lain mematuhi sanksi AS atas penjualan minyak mentah dari Iran," kata Analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.



"Mereka hanya terus mengejar dari satu berita utama ke berita utama lainnya," tambah Flynn.







Persediaan minyak mentah AS di pusat pengiriman di Cushing, Oklahoma, naik dalam empat hari terakhir hingga Jumat 20 Juli, menurut pemasok informasi Genscape, kata para pedagang. Pada basis mingguan, stok di pusat pengiriman diperkirakan turun untuk 10 minggu berturut-turut, kata para pedagang.



Pasar juga terbebani oleh kekhawatiran tentang dampak pada pertumbuhan ekonomi global dan permintaan energi dari perselisihan perdagangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan mitra dagangnya.



Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 20 ekonomi terbesar dunia (G20) mengakhiri pertemuan di Buenos Aires pada akhir pekan, menyerukan lebih banyak dialog untuk mencegah ketegangan perdagangan dan geopolitik dari merugikan pertumbuhan.



"Risiko-risiko penurunan jangka pendek dan menengah telah meningkat," para pemimpin keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan.



Pembicaraan itu terjadi di tengah meningkatnya retorika dalam sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, ekonomi terbesar di dunia, yang telah menerapkan tarif senilai USD34 miliar pada barang-barang mereka satu sama lain.









(ABD)