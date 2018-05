Minyak Dunia Tergelincir Dipicu Potensi Peningkatan Produksi

New York: Harga minyak dunia menurun atau harus tergelincir pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena para produsen minyak mentah utama dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi batas produksi yang mereka tempatkan tahun lalu.



Mengutip Antara, Sabtu, 26 Mei 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli, turun USD2,83 menjadi menetap di USD67,88 barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, turun USD2,35 menjadi ditutup pada USD76,44 per barel di London ICE Futures Exchange.

Menteri Energi Rusia dan Arab Saudi bertemu di St. Petersburg pada Jumat 25 Mei untuk meninjau kembali ketentuan pakta pasokan minyak global yang telah berlangsung selama 17 bulan, menjelang pertemuan penting Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina bulan depan.







Mereka mengatakan bahwa OPEC dan Rusia siap keluar secara bertahap untuk kesepakatan pemangkasan produksi yang ada, yang bertujuan untuk mempertahankan 1,8 juta barel per hari keluar dari pasar sejak Januari 2017. Para menteri, bersama dengan rekan mereka dari Uni Emirat Arab, membahas peningkatan produksi sekitar satu juta barel per hari.



Langkah tersebut direncanakan untuk mengkompensasi penurunan produksi di Venezuela yang dilanda krisis dan mengantisipasi gangguan ekspor dari Iran, yang menghadapi sanksi baru AS. Tentu ada harapan agar krisis yang terjadi bisa segera diantisipasi.



Harga minyak mencapai tingkat tertinggi beberapa tahun awal bulan ini, setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan memulihkan kembali sanksi energi terhadap Teheran.









(ABD)