Gerak Harga Emas Dunia Berakhir Jatuh

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange melemah atau harus jatuh pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), tetapi secara mingguan masih mencatat kenaikan. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni, turun USD1,60 atau 0,12 persen, menjadi menetap di USD1.320,70 per ounce.



Mengutip Antara, Sabtu, 12 Mei 2018, logam mulia menghadapi tekanan karena indeks Dow Jones terus meningkat. Indeks naik sebanyak 39,01 poin atau 0,2 persen pada pukul 16.47 GMT. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, emas biasanya turun, karena investor terpikat ke pasar saham.

Meski harus melemah, tetapi secara mingguan emas berjangka naik sebanyak 0,46 persen, didorong oleh data inflasi AS yang lebih lemah dari perkiraan. Sejumlah peristiwa termasuk rilis data ekonomi biasanya turut memberikan efek terhadap pergerakan harga emas dunia.







Departemen Tenaga Kerja AS merilis Indeks Harga Konsumen (IHK) April untuk semua konsumen perkotaan yang menunjukkan peningkatan hanya 0,2 persen, di bawah ekspektasi para ekonom untuk kenaikan sebesar 0,3 persen.



Data inflasi terbaru bahkan menyebabkan spekulasi bahwa Federal Reserve AS akan mengambil pendekatan yang lebih hati-hati, ketika mereka memutuskan kenaikan suku bunga lebih lanjut tahun ini. Tidak dipungkiri, keputusan untuk menaikkan suku bunga memberikan efek tersendiri terhadap perekonomian.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 0,7 sen AS atau 0,04 persen, menjadi menetap di USD16,752 per ounce. Platinum untuk penyerahan Juli naik sebanyak USD0,8 atau 0,09 persen, menjadi ditutup pada USD925,90 per ounce.









(ABD)