Kemilau Emas Dunia Salip Dolar AS

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan harga mendapatkan dukungan karena data non manufaktur dari Institute for Supply Management (ISM) AS yang mengecewakan membantu menekan dolar Amerika Serikat (USD) melemah.



Mengutip Antara, Selasa, 8 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik sebanyak USD4,10 atau 0,32 persen menjadi menetap pada USD1.289,00 per ons. Indeks USD, yang mengukur greenback dolar terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,57 persen menjadi 95,65 pada pukul 18.15 GMT.

Data pada Senin 7 Januari menunjukkan bahwa aktivitas di perusahaan-perusahaan AS yang berorientasi di jasa-jasa pada Desember tumbuh pada laju paling lambat sejak pertengahan musim panas. Indeks non manufaktur yang dikeluarkan oleh Institute for Supply Management turun menjadi 57,6 bulan lalu dari 60,7 pada November.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD melemah maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargai dalam USD menjadi murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun tiga sen AS atau 0,19 persen, menjadi menetap di USD15,756 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD2,9 atau 0,35 persen menjadi ditutup pada USD824,30 per ons.





(ABD)