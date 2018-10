Pasar Saham AS Kembali Menghijau

New York: Pasar Saham Amerika Serikat rebound pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), karena kekhawatiran atas naiknya suku bunga acuan berkurang dan laporan laba berubah menjadi lebih baik dari yang diperkirakan.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 13 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 287,16 poin atau 1,15 persen, menjadi 25.339,99. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 38,76 poin atau 1,42 persen, menjadi 2,767.13. Indeks Nasdaq Composite meningkat 167,83 poin atau 2,29 persen, menjadi 7.496,89.

Di sisi pendapatan, JP Morgan Chase melampaui ekspektasi analis untuk laba kuartal ketiga dan pendapatan pada Jumat, karena hasil perbankan ritel yang lebih baik dari perkiraan mengimbangi kelemahan dalam perdagangan obligasi.



Bank AS terbesar berdasarkan aset melaporkan bahwa pendapatannya naik lima persen menjadi USD27,82 miliar dan laba per saham naik 33 persen menjadi USD2,34. Wells Fargo melaporkan pendapatan USD21,9 miliar dan laba bersih per saham USD1,13, keduanya mengalahkan ekspektasi.



Citigroup juga melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan tetapi pendapatannya lebih rendah dari perkiraan. Pada kuartal ketiga, laba per saham perusahaan mencapai USD1,73, dengan pendapatannya USD18,39 miliar. Investor mengharapkan musim penghasilan kuat lainnya.



Saham jatuh dalam dua sesi sebelumnya, menderita kerugian curam yang dipicu oleh kenaikan suku bunga baru-baru ini dan penjualan saham teknologi. Ketiga indeks utama, Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq telah kehilangan lebih dari lima persen pada perdagangan Rabu dan Kamis.









(ABD)