Bank Dunia Umumkan Proses Seleksi untuk Presiden Berikutnya

Washington: Bank Dunia mengumumkan proses pemilihan presiden berikutnya untuk menggantikan Jim Yong Kim, yang awal pekan ini tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya lebih dini. Adapun Kim mengungkapkan akan bergabung dengan perushaan swasta yang bergerak di bidang investasi infrastruktur.



"Setelah pertemuan dewan, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menegaskan komitmennya untuk proses seleksi terbuka, berdasarkan prestasi dan transparan," kata Bank Dunia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 11 Januari 2019.

Menurut Bank Dunia para Direktur Eksekutif Bank Dunia setuju bahwa para kandidat harus berkomitmen untuk implementasi 'Forward Look' dan perjanjian paket modal sebagaimana diartikulasikan dalam Sustainable Financing for Sustainable Development Paper, kata pernyataan itu.



Kandidat juga harus memenuhi beberapa kriteria penting, termasuk rekam jejak kepemimpinan yang terbukti, pengalaman mengelola organisasi besar dengan paparan internasional, dan komitmen yang kuat untuk dan penghargaan atas kerja sama multilateral.



Bank Dunia mengatakan nominasi untuk presiden berikutnya akan diajukan antara 7 Februari hingga 14 Maret, dan direktur eksekutif akan memutuskan daftar pendek hingga tiga kandidat. "Wawancara formal oleh Direktur Eksekutif akan dilakukan untuk semua kandidat terpilih dengan harapan memilih Presiden baru sebelum Pertemuan Musim Semi pada April," katanya.



Kim pada Senin 7 Januari mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari posisinya di Bank Dunia efektif 1 Februari, lebih dari tiga tahun menjelang akhir masa jabatannya yang dijadwalkan sebagai presiden lembaga pinjaman internasional pada 2022.



Kim pertama kali menjadi presiden Bank Dunia ke-12 pada 1 Juli 2012. Sebelum jabatan ini, ia menjabat sebagai presiden lembaga akademik terkenal di AS, Dartmouth College. Global Infrastructure Partners (GIP), salah satu investor infrastruktur global yang berbasis di New York, mengkonfirmasi bahwa Kim akan menjadi mitra dan Wakil Ketua GIP pada 1 Februari.









