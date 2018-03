Harga Minyak Dunia Naik Didukung Rebound Ekuitas AS

New York: Harga minyak melonjak pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB), dengan minyak mentah Brent mencapai tingkat tertinggi lebih dari dua minggu. Adapun kondisi itu didukung rebound di pasar ekuitas Amerika Serikat (AS).



Mengutip Antara, Sabtu, 17 Maret 2018, Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik USD1,15 menjadi menetap di USD62,34 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Mei, bertambah USD1,09 menjadi ditutup pada USD66,12 per barel di London ICE Futures Exchange.

Para analis mengatakan minyak mentah berjangka telah bergerak selaras dengan pasar ekuitas secara berturut-turut selama 100 hari perdagangan terakhir, merupakan yang terpanjang dalam dua tahun terakhir.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 72,85 poin atau 0,29 persen menjadi 24.946,51 poin. Indeks S&P 500 meningkat 4,68 poin atau 0,17 persen menjadi 2.752,01 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik tipis 0,25 poin atau kurang dari 0,01 persen menjadi 7.481,99 poin.



Setelah turun 0,3 persen pada Januari, produksi industri AS naik 1,1 persen pada Februari, jauh di atas perkiraan pasar untuk kenaikan 0,4 persen, Federal Reserve melaporkan. Jumlah lowongan pekerjaan meningkat menjadi 6,3 juta pada hari kerja terakhir Januari, mengalahkan ekspektasi pasar sebesar 5,8 juta, kata Departemen Tenaga Kerja AS.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2284 dari USD1,2303 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,3939 dari USD1,3934 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7712 dari USD0,7798.



Sedangkan USD dibeli 106,09 yen Jepang, lebih rendah dari 106,25 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD meningkat menjadi 0,9528 franc Swiss dari 0,9516 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,3095 dolar Kanada dari 1,3057 dolar Kanada.









(ABD)