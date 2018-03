AS Klaim Bisa Terapkan Tarif Tanpa Memicu Perang Dagang

Washington: Direktur Dewan Perdagangan Nasional Gedung Putih Peter Navarro menegaskan Amerika Serikat (AS) dapat menetapkan tarif barang asing tanpa memicu terjadinya perang dagang global. Bahkan, ia mengklaim, keputusan pengenaan tarif baja dan alumunium dilakukan demi kepentingan keamanan ekonomi dan nasional.



"Terkait tarif baja dan aluminium, administrasi Trump bertindak dalam kepentingan keamanan ekonomi dan nasional negara tersebut. AS tidak ingin memprovokasi," tegas Peter Navarro, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 17 Maret 2018.

"Sekutu kita harus mengerti bahwa kita hanya membela diri terhadap hubungan yang tidak adil selama bertahun-tahun. Ini akan berjalan baik, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik," klaim Navarro.







Navarro berbicara setelah Presiden AS Donald Trump awal bulan ini mengumumkan pengenaan tarif 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium. Seiring dengan pembicaraan perdagangan yang sulit, negara-negara lain dapat memanfaatkan pengukuhan selama mereka menegosiasikan kesepakatan yang lebih bersahabat dengan AS.



"Dia tegas tapi fleksibel," kata Navarro menilai keputusan Presiden. "Pemerintahan ini telah memotong pajak, telah melakukan deregulasi yang luar biasa, kami telah melepaskan sektor energi kita. Kami bekerja keras untuk merestrukturisasi lingkungan perdagangan yang tidak hanya bekerja untuk orang Amerika tapi juga untuk seluruh dunia," tambahnya.



Pemerintah AS telah mencerca defisit perdagangan dengan negara-negara lain di dunia, yang sekarang mencapai sekitar USD57 miliar karena orang Amerika mengkonsumsi lebih banyak daripada yang mereka hasilkan.









(ABD)