Harga Emas Ditutup Menguat 0,6%

Jakarta: Tembus ke atas level USD1.300, harga emas ditutup di level USD1.302,55 (+0,6 persen) pada Jumat, karena masih berlangsungnya pelemahan dolar Amerika Serikat (USD). Harga emas berpotensi melemah pada sesi Asia, mengincar support di USD1.300 karena potensi untuk adanya aksi ambil untung setelah ditutup di level terbaik 12 tahun pada Jumat.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Selasa, 2 Januari 2018, harga minyak ditutup di atas USD60 per barel pada USD60,10 (+0,4 persen) pada Jumat, ditopang oleh penurunan output dan suplai minyak AS. Harga saat penulisan: USD60,22. Sentimen turunnya output dan suplai AS masih dapat menjadi katalis positif untuk harga minyak di sesi Asia.

Rilis data CPI Jerman yang positif mendorong EURUSD naik untuk ditutup naik 0,5 persen di level USD1.998 pada Jumat, di tengah pelemahan dollar secara luas. Harga saat penulisan: 1.2021. EURUSD berpeluang terkena aksi ambil untung pada sesi Asia, khususnya jika tembus di bawah 1.200 untuk menguji level support di 1.1970.



Bertahan di atas level 1.3500, GBPUSD berakhir naik 0,5 persen di level 1.3513 pada Jumat, masih ditopang aksi jual USD. Harga saat penulisan: 1.3520. Bertahan di atas level 1.3500, GBPUSD dapat mempertahankan penguatannya di sesi Asia, membidik resisten di 1.3570 di tengah belum adanya perkembangan negosiasi Brexit. Potensi rentang 1.3470-1.3570.



USDJPY ditutup melemah 0,2 persen di level 112,68 pada sesi perdagangan akhir tahun, seiring investor mengambil langkah defensif terhadap USD. Harga saat penulisan: 112,67. USDJPY dapat bergerak turun lebih lanjut di sesi Asia, membidik support di 112,40 karena data Jepang yang optimis akhir-akhir ini di tengah liburnya pasar Jepang.



Minimnya rilis data membuat AUDUSD berkonsolidasi dekat level tinggi dua bulan pada Jumat, sebelum ditutup menguat 0,1 persen di level 0,7803 Harga saat penulisan: 0,7816. AUDUSD dapat bergerak menguat di sesi Asia, mengincar resisten di 0,7850 jika data manufaktur Tiongkok dan harga komoditas Australia optimistis. Rentang perdagangan antara 0.7780-0.7850.



Indeks Nikkei ditutup melemah 0,1 persen di level 22.760 pada Jumat akibat penguatan yen. Penguatan saham perbankan batasi penurunan. Harga saat penulisan: 22.845. Wall Street yang anjlok serta yen yang menguat dapat menjadi katalis negatif untuk indeks Nikkei pada sesi Asia untuk menguji level support di 22700. Rentang perdagangan potensial antara 22.700-22.950.





