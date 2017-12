Wall Street Berakhir Menguat

New York: Bursa Wall Street berakhir sedikit lebih tinggi pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan catatan mendekati rekor indeks Dow Jones karena perdagangan tetap tipis dalam minggu yang dipersingkat oleh liburan.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Desember 2017, indeks Indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 63,21 poin atau 0,26 persen menjadi 24.837,51. Sedangkan S&P 500 naik 4,92 poin atau 0,18 persen menjadi 2.687,54. Indeks Nasdaq Composite naik 10,82 poin atau 0,16 persen menjadi 6.950,16.

Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 23 Desember, angka awal untuk klaim awal musiman disesuaikan adalah 245.000, tidak berubah dari tingkat sebelumnya yang belum direvisi dari 245.000, kata Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat (AS). Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 237.750, meningkat 1.750 dari rata-rata minggu sebelumnya.



Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menandatangani pemotongan pajak sebesar USD1,5 triliun menjadi undang-undang pekan lalu. Dia menyebutnya tagihan untuk kelas menengah dan tagihan untuk pekerjaan, seraya menambahkan bahwa perusahaan secara harfiah menjadi liar.



Tagihan pajak, penulisan ulang undang-undang perpajakan AS sejak 1986, akan memotong tingkat pajak penghasilan badan menjadi 21 persen dari tingkat pendapatan individual dan 35 persen saat ini. Adapun langkah ini tidak ditampik akan memberikan efek tersendiri terhadap pergerakan ekonomi dan gerak di bursa saham AS.



Ekspektasi pendapatan untuk tahun depan terlihat layak, namun bisa menjadi besar dengan reformasi perpajakan, menurut Market Outlook 2018 yang dikeluarkan oleh Bank of America Merrill Lynch.



Reformasi pajak awalnya bisa menambahkan sebanyak USD19 atau 14 persen menjadi pendapatan per saham di S&P 500, termasuk keuntungan dari pembelian kembali yang dipulangkan repatriasi, kata bank tersebut.









