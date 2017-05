Harga Minyak Mentah Dunia Rebound 1,5%

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak mentah dunia ditutup naik 1,5 persen pada perdagangan Jumat waktu setempat. Si emas hitam ini rebound dari posisi terendah dalam lima bulan.



Penguatan tersebut menyusul data laporan pekerjaan Amerika Serikat (AS) yang meyakinkan dan jaminan dari Arab Saudi bahwa Rusia siap untuk bergabung dengan OPEC dalam memperpanjang pemangkasan pasokan untuk mengurangi kekeringan yang terus-menerus.

Reuters melansir, Sabtu 6 Mei 2017, minyak mentah berjangka Brent naik 72 sen atau 1,5 persen menjadi USD49,10 per barel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 70 sen atau 1,5 persen dan ditutup di level USD46,22 per barel.Setelah jatuh hampir lima persen pada perdagangan Kamis, harga kedua kontrak minyak ini terus merosot dalam semalam di mana WTI turun menjadi USD43,76 per barel, terendah sejak 15 November.Sedangkan harga minyak Brent turun ke USD46,64 per barel, terendah sejak 30 November ketika OPEC setuju untuk memotong produksi pada paruh pertama 2017.Kedua tolok ukur tersebut mengurangi kerugian setelah Gubernur OPEC Adeeb Al-Aama mengatakan kepada Reuters bahwa negara-negara OPEC dan non-OPEC hampir menyetujui untuk memperpanjang kesepakatan untuk mengekang produksi sebesar 1,8 juta barel per hari (bpd) selama enam bulan mulai 1 Januari."Berdasarkan data hari ini, ada keyakinan bahwa perpanjangan enam bulan mungkin diperlukan untuk menyeimbangkan pasar, namun panjang perpanjangan kesepakatannya tidak kuat," kata pejabat Saudi tersebut.Sumber OPEC mengatakan bahwa OPEC kemungkinan akan memperpanjang pemotongan pada 25 Mei, namun pemotongan yang lebih dalam tidak mungkin terjadi.Sementara di AS, pertumbuhan lapangan kerja rebound tajam pada April dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,4 persen, mendekati level terendah 10 tahun, menurut data pemerintah."Laporan pekerjaan sangat positif bagi ekonomi AS dan seharusnya membantu meningkatkan permintaan akan minyak," tambah Mark Watkins, manajer investasi regional untuk kelompok klien pribadi A.S. di Park City, Utah.Meskipun mengalami kenaikan pada hari Jumat, kedua benchmark turun untuk minggu ketiga berturut-turut. Minyak Brent melemah sekitar 5 persen dan WTI sebesar 6 persen -ini merupakan penurunan terpanjang sejak November-.(AHL)