Lowongan Pekerjaan AS Naik di Februari 2017

Metrotvnews.com, New York: Lowongan pekerjaan di Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan ke level tertinggi dalam tujuh bulan pada Februari 2017. Sedangkan laju perekrutan pekerjaan tergelincir dan menunjukkan sebuah keterampilan yang tidak cocok tumbuh serta pengetatan lebih lanjut dari kondisi pasar tenaga kerja.



Lowongan pekerjaan yang merupakan ukuran permintaan tenaga kerja mengalami peningkatan sebanyak 118.000 ke musiman yang disesuaikan 5,7 juta, Departemen Tenaga Kerja mengatakan, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 13 April 2017. Diharapkan kondisi bisa terus mengalami perbaikan di waktu mendatang.



Itu adalah level tertinggi sejak Juli dan mengangkat pekerjaan bukaan secara tingkat di 3,8 persen setelah memegang stabil di 3,7 persen selama empat bulan. Terkait memperkerjakan seseorang mengalami penurunan ke 5,3 juta dari 5,4 juta pada Januari. Tingkat mempekerjakan merosot ke 3,6 persen dari 3,7 persen di bulan sebelumnya.

"Ini menunjukkan bahwa ada salah satu keterampilan ketidaksesuaian paling besar di luar sana di seluruh negara yang pernah kita lihat dalam sejarah," kata Kepala Ekonom MUFG Union Bank Chris Rupkey, di New York.Pasar tenaga kerja AS dipandang sebagai dekat atau berada pada kesempatan kerja penuh. Tingkat pengangguran di dekat rendah 10 tahun dari 4,5 persen, di bawah data terbaru dari perkiraan Federal Reserve atau the Fed di median untuk pekerjaan penuh.Sebelumnya, esanan baru untuk barang Amerika Serikat (AS) mengalami kenaikan untuk bulan ketiga secara berturut-turut pada Februari. Peningkatan tersebut terjadi untuk permintaan mesin dan peralatan listrik yang menunjukkan adanya pemulihan di sektor manufaktur.Pesanan barang pabrik mengalami kenaikan sebanyak 1,0 persen, Departemen Perdagangan mengatakan setelah kenaikan revisi di angka 1,5 persen pada Januari. Ekonom yang disurvei oleh Reuters telah memperkirakan pesanan pabrik maju 1,0 persen pada Februari dengan sebelumnya dilaporkan meningkat 1,2 persen pada Januari.(ABD)