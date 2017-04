The Fed Diperkirakan Lanjutkan Tren Kenaikan Suku Bunga

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) memperkirakan bank sentral Amerika Serikat (AS) yakni Federal Reserve atau the Fed akan terus melanjutkan tren kenaikan suku bunganya. Apalagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dinilai akan memberikan kebijakan yang proteksionisme bagi negaranya.



"Amerika akan terus ketatkan aturan, dan menerbitkan kebijakan yang revolusioner," kata Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, pada saat acara 'The Impact of Trumponomics On Indonesia', di Museum BI, Jakarta Barat, Rabu malam 5 April 2017.

Pada tahun ini, the Fed sudah menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate (FFR) sebanyak satu kali. Dengan kenaikan sebesar 0,25 persen maka suku bunga acuan AS berada pada level 0,75 sampai dengan satu persen, dan direncanakan masih akan ada kenaikan lanjutan."Jika AS target inflasi dua persen minimum, normal rate of ineterst FFR harus sekitar dua persen. Kalau kita asumsi AS interest rate dua persen, kita harus persiapkan diri. Ada era di mana suku bunga acuan AS berada dikisaran lima persen belum lama ini," jelas dia.Sementara untuk tahun ini, BI memprediksi ekonomi dunia akan dihadapkan pada ketidakpastian. Sebagaimana tahun lalu ketidakpastian bagi ekonomi global datang dari keluarnya Inggris dari Uni Eropa (brexit) serta terpilihnya Trump sebagai Presiden AS menggalahkan Hillary Clinton.Selain itu, Pemerintah AS di bawah kepemimpinan Trump berencana menerbitkan executive order di sektor perdagangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui negara yang membuat neraca perdagangan AS mengalami defisit."Kriterianya itu bukan kita. Tapi tentu saja kita, pemerintah dan BI serta stakeholders lainnya harus monitor tentang kebijakan apa dari AS yang akan dilaporkan pada executive order," pungkasnya.(ABD)