Laju USD Menguat dan Euro Capai Level Tertinggi

Metrotvnews.com, New York: Dolar Amerika Serikat (USD) melonjak terhadap rekannya Kanada pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) setelah Amerika Serikat (AS) memberlakukan bea masuk kayu lunak milik Kanada. Sementara euro mencapai level tertinggi dalam beberapa bulan karena lega atas Pemilihan Presiden (Pilpres) Prancis.



Selain itu, hal itu juga didukung oleh kebijakan Bank Sentral Eropa atau European Central Bank (ECB) yang lebih hawkish pada Juni. Greenback mencapai USD1,3626, level tertinggi terhadap loonie sejak akhir Februari 2016. AS akan memberlakukan tugas anti-subsidi awal yang rata-rata 20 persen untuk impor kayu lunak.

Langkah tersebut memengaruhi impor bahan bangunan senilai USD5,66 miliar, memberikan nada yang menegangkan saat kedua negara dan Meksiko bersiap untuk menegosiasikan kembali Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara yang sudah berusia 23 tahun."Ini mencerminkan apa yang akan terjadi dengan hubungan dagang untuk AS dan tetangganya. Ini adalah refleksi negatif pada hubungan dagang itu," kata Ahli Strategi FX Mizuho Sireen Harajli, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 26 April 2017.Euro mencapai USD1,0950, level tertinggi terhadap USD dalam lima setengah bulan, karena para pedagang mencerna kemenangan moderat Emmanuel Macron di putaran pertama Pilpres Prancis pada Minggu."Apa yang kita lihat adalah awal dari sebuah demonstrasi yang lebih panjang dan yang lebih tinggi di euro sebagai tanggapan atas kemenangan putaran pertama Macron," kata Kepala Strategi FX Global Credit Suisse Shahab Jalinoos.Selain itu, tiga sumber dan dekat dengan Dewan Pemerintahan ECB mengatakan bahwa dengan memudarnya ancaman pelarian antara dua kandidat eurosceptic di Prancis, dan dengan ekonomi yang berjalan terbaik dalam beberapa tahun, banyak penyusun menilai melihat ruang lingkup untuk mengirimkan sinyal kecil di Juni guna mengurangi stimulus moneter.(ABD)