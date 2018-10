Bursa Saham AS Kembali Menghijau

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) kembali menghijau atau menguat pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah sesi sebelumnya yang sulit. Hal itu terjadi karena investor mencerna rilis laporan pendapatan dan data ekonomi.



Mengutip Xinhua, Rabu, 31 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 431,72 poin atau 1,77 persen menjadi 24.874,64. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 41,38 poin atau 1,57 persen menjadi 2.682,63. Indeks Nasdaq Composite meningkat 111,36 poin atau 1,58 persen menjadi 7.161,65.

Saham Intel dan Boeing masing-masing naik sebanyak 5,20 persen dan 4,27 persen, memimpin para pemenang di Dow Jones. Sedangkan saham Caterpillar dan Nike naik lebih dari tiga persen pada penutupan, juga di antara para pemain terbaik.



Semua 11 sektor utama S&P 500 ditutup lebih tinggi, dengan layanan komunikasi dan energi masing-masing naik sebanyak 2,49 persen dan 2,30 persen, memimpin kenaikan. Saham produsen cip AS Nvidia melonjak 9,36 persen, berkontribusi pada kenaikan Nasdaq.







Saham Coca-Cola diperdagangkan sekitar 2,5 persen lebih tinggi setelah perusahaan melaporkan laba kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Kemudian saham Armor melonjak lebih dari 27 persen setelah merek pakaian atletik AS melaporkan laba kuartal ketiga dan penjualan yang melampaui perkiraan analis.



Namun, saham General Electric anjlok 8,78 persen setelah perusahaan memangkas dividen kuartalannya pada Selasa menjadi satu sen per saham yang dimulai pada 2019. Pemangkasan dividen datang karena GE melaporkan pendapatan dan pendapatan terbaru yang tidak mencapai perkiraan.



Di sisi ekonomi, Indeks Keyakinan Konsumen Conference Board meningkat pada Oktober, mengikuti peningkatan moderat pada September. Indeks berada pada 137,9 atau naik dibandingkan dengan 135,3 pada September, mengalahkan konsensus pasar.









(ABD)