Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi Global Tekan Dolar AS

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) sedikit melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), tertekan oleh kekhawatiran investor tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi global.



Mengutip Antara, Selasa, 22 Januari 2019, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,01 persen menjadi 96,3298 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro tidak berubah pada USD1,1369 dari USD1,1369 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,2888 dari USD1,2871 pada sesi sebelumnya.

Dolar Australia turun menjadi USD0,7158 dari USD0,7167. Dolar AS dibeli 109,64 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 109,78 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9976 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9952 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3293 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3269 dolar Kanada.



Pertumbuhan global diperkirakan akan tetap sekitar 3,0 persen pada 2019 dan 2020, setelah mencatat ekspansi 3,1 persen di 2018, kata sebuah laporan terbaru yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).



"Kombinasi tantangan pembangunan yang mengkhawatirkan selanjutnya dapat merusak pertumbuhan," menurut Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia PBB 2019 (United Nations World Economic Situation and Prospects 2019), yang diluncurkan di markas PBB, di New York.



Dolar AS saat ini sedang diuntungkan dari perannya sebagai mata uang safe haven, tetapi pelemahannya pada 2019 adalah pandangan konsensus di antara pedagang pasar mata uang, karena investor bertaruh bahwa bank sentral AS akan berhenti menaikkan suku bunga dan ekonomi akan melambat setelah dorongan fiskal tahun lalu, para pakar mencatat.





