UE Diminta Beri Kompensasi ke Perusahaan Prancis

Prancis: Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire mengaku pihaknya sedang mencari cara untuk melihat apakah Uni Eropa (UE) dapat memberikan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan Eropa yang mungkin menghadapi sanksi oleh Amerika Serikat (AS). Hal itu sejalan dengan sejumlah perusahaan yang menjalin kerja sama bisnis dengan Iran.



Le Maire mengacu pada aturan UE 1996 yang menurutnya dapat memungkinkan Uni Eropa melakukan intervensi dengan cara ini untuk melindungi perusahaan-perusahaan Eropa terhadap sanksi AS, seraya menambahkan bahwa Prancis ingin Uni Eropa memperkuat pendiriannya di bidang ini.

Pada 1996, ketika Amerika Serikat mencoba menghukum perusahaan asing yang berdagang dengan Kuba, Uni Eropa memaksa Washington untuk mundur dengan mengancam sanksi pembalasan. Perusahaan-perusahaan Eropa yang melakukan bisnis di Iran menghadapi sanksi dari AS setelah Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran.



"Apakah kita akan membiarkan Amerika Serikat menjadi polisi ekonomi dunia? Jawabannya tidak," tegas Le Maire, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 21 Mei 2018.







Lebih lanjut, Le Maire menambahkan, penting bagi Italia mempertahankan komitmen anggaran Uni Eropa mengingat rencana pemerintah koalisi baru Italia untuk meningkatkan pengeluaran yang dapat membuat Roma bertentangan dengan Uni Eropa.



Sebelumnya, Presiden Komisi Eropa Jean Claude Juncker mengatakan, Uni Eropa akan melindungi kepentingan perusahaannya di tengah penarikan AS dari kesepakatan nuklir Iran. Tidak ditampik sanksi yang diberikan AS ke Iran bisa menekan produksi hingga 1 juta barel per hari minyak mentah Iran dari pasar.



"Uni Eropa harus melindungi perusahaan-perusahaannya yang telah berinvestasi di Iran," kata Juncker, dalam sebuah konferensi pers.



Dalam upayanya, lanjutnya, Komisi Eropa akan meluncurkan proses pengaktifan Undang-Undang Pemblokiran yang melarang perusahaan-perusahaan Eropa agar tidak mematuhi sanksi AS terhadap Iran. Uni Eropa juga akan memungkinkan Bank Investasi Eropa untuk memfasilitasi investasi bisnis Eropa di Iran.



"Sementara itu, Komisi Eropa siap melanjutkan kerja samanya dengan Iran dan Komisaris Aksi Iklim dan Energi Eropa Miguel Arias Canete akan mengunjungi Iran dalam waktu dekat untuk mempererat hubungan dan pertukaran dengan Pemerintah Iran," pungkas Juncker.









(ABD)