AS Sebut Pasar Saham Siap Menyesuaikan Kejutan dari Perdagangan

Washington: Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Wilbur Ross mengungkapkan pasar saham akan menyesuaikan terhadap perubahan dalam hubungan perdagangan AS. Tentu diharapkan pasar saham tidak jatuh dan memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi AS di masa-masa yang akan datang.



"Minus 170 poin (titik penurunan) tidak sangat dahsyat dalam hal apapun. Tentu saja, jika pasar pada tingkat yang mengejutkan, itu harus menyesuaikan dengan itu. Tapi pasar menyesuaikan dengan fakta," kata Ross, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 2 Juni 2018.

Rata-rata industri Dow Jones turun lebih dari 170 poin pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) setelah Pemerintahan Trump mengatakan tarif pada impor baja dan aluminium dari sekutu Kanada, Meksiko, dan Uni Eropa akan berlaku pada Kamis tengah malam.







"Kami tidak tahu apa akibat yang terjadi," kata Ross seraya mencatat bahwa penjualan rumah sedikit di sisi yang lemah.



Penjualan rumah yang tertunda jatuh lebih dari yang diperkirakan yakni 1,3 persen pada April dibandingkan dengan bulan sebelumnya, National Association of Realtors mengatakan. Berbeda dengan administrasi lain, Gedung Putih Trump sering menunjuk kinerja saham sebagai ukuran keberhasilan. Dow naik 34 persen sejak Presiden Donald Trump memenangkan pemilihan.



Indeks, indikator utama untuk mengukur kontrak yang ditandatangani untuk membeli rumah yang ada telah turun sebanyak 2,1 persen secara tahunan untuk bulan keempat berturut-turut. PHSI tetap di 90,6 pada April di Timur Laut, 2,1 persen di bawah setahun yang lalu; dan turun 3,2 persen menjadi 98,5 di Midwest, 5,1 persen lebih rendah dari April 2017.









(ABD)