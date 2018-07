Dampak Perang Dagang, Korea Selatan Revisi Pertumbuhan Ekonomi

Seoul: Pemerintah Korea Selatan merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi 2018 karena adanya kekhawatiran tentang langkah-langkah proteksionis AS yang dapat memicu perang perdagangan global.



Produk domestik bruto riil (PDB) korsel, disesuaikan dengan inflasi, diperkirakan tumbuh 2,9 persen pada 2018, turun dari perkiraan ekspansi 3,0 persen yang diumumkan enam bulan sebelumnya.

Capaian itu setara dengan estimasi pertumbuhan Bank of Korea (BOK), yang juga menurunkan perkiraannya sebesar 0,1 poin persentase awal bulan ini. Ekonomi Korea Selatan tumbuh 3,1 persen tahun lalu.



Dikutip dari Xinhua, Rabu, 18 Juli 2018, kementerian mengatakan kenaikan tarif impor AS yang lebih tinggi akan mendorong pemerintah asing lainnya untuk membalas perusahaan AS, meningkatkan konflik perdagangan dan mengurangi perdagangan global.



Perekonomian Korea Selatan, yang sangat bergantung pada ekspor diperkirakan akan terpukul keras oleh konflik perdagangan, terutama pada paruh kedua tahun ini. Ekspor diperkirakan naik 5,3 persen tahun ini, jauh lebih rendah dari ekspansi 15,8 persen pada tahun lalu.



Outlook untuk pertumbuhan impor ditetapkan sebesar 11,2 persen di tengah meningkatnya harga minyak mentah. Itu direvisi naik dari keuntungan 6,0 persen diperkirakan enam bulan sebelumnya. Inflasi harga konsumen diproyeksikan sebesar 1,6 persen, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,7 persen. Meskipun harga minyak mentah mahal, harga barang-barang pertanian diprediksi tetap rendah.



Kementerian juga melihat kenaikan harga minyak mentah sebagai faktor risiko negatif terhadap ekonomi karena dapat membatasi pertumbuhan ekspor dan konsumsi swasta di paruh kedua. Konsumsi swasta, pilar utama pertumbuhan lainnya, diproyeksikan naik 2,7 persen tahun ini, turun dari kenaikan 2,8 persen yang diperkirakan enam bulan sebelumnya.



Dampak dari revisi ini juga tercermin dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah korsel memangkas prospek untuk peningkatan pekerjaan tahun-ke tahun rata-rata menjadi 320 ribu dari perkiraan sebelumnya 180 ribu pekerjaan. Pertumbuhan pekerjaan secara year on year turun 100 ribu selama lima bulan hingga Juni di tengah perlambatan dalam industri jasa dan restrukturisasi pembuat kapal dan perusahaan pelayaran yang sedang berlangsung.



Menteri Strategi dan Keuangan Kim Dong-yeon, yang juga menjabat sebagai wakil perdana menteri untuk urusan ekonomi, mengatakan bahwa pemerintah akan mempertahankan posisi pengeluaran fiskal yang ekspansif di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi.



Untuk meningkatkan belanja konsumen, pemerintah Korsel akan memangkas pajak konsumsi untuk pembelian mobil baru dari 5-3,5 persen pada akhir tahun ini.



Pemerintah Korsel akan menggandakan jumlah penerima kredit pajak pendapatan yang diterima (EITC) dan melipatgandakan jumlah pengembalian pajak untuk rumah tangga berpendapatan rendah untuk memperluas jaring pengaman sosial serta mendorong pengeluaran di kalangan berpenghasilan rendah.





(SAW)