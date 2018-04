USD Jatuh di Tengah Kekhawatiran Perang Dagang

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) turun terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Hal itu lantaran investor menilai masih terdapat ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.



Mengutip Antara, Kamis, 5 April 2018, indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,07 persen menjadi 90,139 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro meningkat menjadi USD1,2281 dari USD1,2268 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4074 dari USD1,4056 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik ke USD0,7707 dari USD0,7680.



Sedangkan USD membeli 106,74 yen Jepang, lebih tinggi dari 106,58 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9605 franc Swiss dari 0,9592 franc Swiss, dan jatuh ke 1,2791 dolar Kanada dari 1,2811 dolar Kanada



Tiongkok pada Rabu 4 April mengumumkan daftar produk-produk impor dari Amerika Serikat senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif lebih tinggi, termasuk kedelai, mobil dan produk-produk kimia.



Langkah itu diambil setelah Pemerintah AS mengumumkan daftar usulan produk yang dikenakan tarif tambahan, yang mencakup ekspor Tiongkok senilai USD50 miliar dengan tarif yang disarankan sebesar 25 persen. Tanggal pelaksanaan akan tergantung pada saat Pemerintah AS memberlakukan tarif pada produk-produk Tiongkok, kata Kementerian Keuangan Tiongkok.



Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah AS adalah pelanggaran nyata terhadap peraturan terkait Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Diharapkan langkah itu tidak dilakukan demi kepentingan bersama.



"ADP melaporkan kenaikan gaji yang lebih kuat dari perkiraan pada gaji pribadi pada Maret, menunjukkan kenaikan lapangan kerja yang kuat ketika BLS (Biro Statistik Tenaga Kerja) melaporkan pada Jumat," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, di sebuah catatan.









(ABD)