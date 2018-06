USD Terus Menghijau di Tengah Laporan PDB

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) terlihat meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Penguatan terjadi karena investor mencerna data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang baru dirilis.



Mengutip Xinhua, Jumat, 29 Juni 2018, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1555 dibandingkan dengan USD1,1557 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3071 dibandingkan dengan USD1,3129 di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7347 dari USD0,7353.

Sedangkan USD membeli 110,62 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,20 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9986 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9969 franc Swiss, dan merosot ke 1,3272 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3311 dolar Kanada.



Produk Domestik Bruto (PDB) AS meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen pada kuartal pertama 2018, menurut perkiraan ketiga yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS. Pada kuartal keempat, PDB riil meningkat 2,9 persen.







Perubahan dalam PDB riil direvisi turun 0,2 persentase poin dari estimasi kedua, yang mencerminkan revisi ke bawah untuk investasi inventaris pribadi, pengeluaran konsumsi pribadi, dan ekspor yang sebagian diimbangi oleh revisi ke atas untuk investasi tetap nonhunian, kata Departemen Perdagangan AS.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 23 Juni, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 227 ribu, meningkat 9.000 dari tingkat yang tidak direvisi pekan sebelumnya 218 ribu, kata Departemen Tenaga Kerja AS.



Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 222 ribu, meningkat 1.000 dari rata-rata tidak direvisi pekan sebelumnya yaitu 221 ribu. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik sebanyak 0,09 persen menjadi 95,380 pada akhir perdagangan.









(ABD)