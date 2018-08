Harga Minyak Melonjak Usai Persediaan AS Turun

New York: Harga minyak memperpanjang kenaikan pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah data resmi menunjukkan penurunan lebih besar dari perkiraan di stok minyak mentah Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, negara anggota OPEC terus berupaya mendorong harga minyak kembali ke level yang tinggi.



Mengutip Xinhua, Jumat, 31 Agustus 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober naik USD0,74 untuk menetap di USD70,25 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober bertambah USD0,63 menjadi USD77,77 per barel di London ICE Futures Exchange.

Administrasi Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat mengungkapkan dalam laporan mingguan bahwa stok minyak mentah negara itu turun sebanyak 2,6 juta barel pekan lalu atau melebihi perkiraan pasar yang turun sebanyak 1,39 juta barel.



Sementara itu, cadangan bensin AS turun 1,6 juta barel selama seminggu dan stok distilat melemah sebanyak 800.000 barel, kata EIA. Analis mengharapkan kedua angka itu menunjukkan beberapa peningkatan di masa-masa mendatang.







Sanksi AS terhadap Iran juga menjadi fokus. Beberapa pedagang khawatir bahwa pasar minyak global dapat menjadi pendek dalam beberapa bulan ke depan setelah sanksi diberlakukan pada awal November. Namun, sejumlah anggota OPEC berharap kondisi tersebut tidak menekan stabilitas pasar minyak dunia.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 137,65 poin atau 0,53 persen menjadi 25.986,92. Sedangkan S&P 500 jatuh sebanyak 12,91 poin atau 0,44 persen menjadi 2.901,13. Indeks Nasdaq Composite turun 21,32 poin atau 0,26 persen menjadi 8.088,36.



Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Meksiko telah mencapai pakta perdagangan bilateral awal yang akan menggantikan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) dan bahwa Kanada harus bergabung dengan kesepakatan atau menghadapi tarif terhadap industri manufaktur mobil Kanada.









(ABD)