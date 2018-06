Harga Emas Dunia Tergelincir Terpengaruh Pasar Ekuitas

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih rendah pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah awalnya naik di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat (USD).



Mengutip Antara, Kamis, 7 Juni 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun 80 sen AS atau 0,06 persen menjadi ditutup di USD1.301,40 per ons. Tekanan dari meningkatnya pasar saham akhirnya menekan harga emas.

Indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,28 persen menjadi 93,61 pada pukul 17.10 GMT. Penurunan USD mendukung emas berjangka selama sesi pagi, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi mereka yang menggunakan mata uang lainnya.



Namun, Dow Jones Industrial Average menguat secara signifikan atau naik 224,77 poin setara 0,91 persen menjadi 25.024,75 poin pada pukul 17.20 GMT, membalikkan tren kenaikan dari logam mulia. Ketika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya turun, karena para investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven seperti emas.







Saham JPMorgan Chase, Bank of America, dan Morgan Stanley semuanya naik lebih dari dua persen, sementara Goldman Sachs meningkat 1,70 persen pada penutupan pasar. Sentimen investor juga terangkat oleh sejumlah berita positif perusahaan dan data ekonomi.



Sedangkan Saham Tesla melonjak 9,74 persen pada akhir perdagangan Rabu 6 Juni, setelah perusahaan mengungkapkan pihaknya mendekati tingkat produksi mingguan Model 3. Sejauh ini, sentimen positif masih berdatangan dan memperkuat gerak IHSG berada di zona hijau.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik 15,1 sen atau 0,91 persen menjadi menetap di USD16,694 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli naik USD6,3 atau 0,7 persen menjadi ditutup pada USD907,60 per ons.









