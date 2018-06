Wall Street Melemah

New York: Saham-saham AS diperdagangkan lebih rendah pada perdagangan Jumat karena investor mencerna data ekonomi di negara itu.



Dilansir oleh Xinhua, Sabtu, 16 Juni 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 84,83 poin atau 0,34 persen menjadi 25.090,48.

Menyusul Dow Jones, indeks S & P 500 juga melemah 3,07 poin atau 0,11 persen menjadi 2.779,42. Sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 14,66 poin atau 0,19 persen menjadi 7.746,38.



Survei Manufaktur Juni menunjukkan indeks kondisi bisnis umum utamanya naik lima poin menjadi 25, menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih cepat daripada Mei.



Indeks ini erat mengamati aktivitas manufaktur di New York State. Federal Reserve Bank of New York melakukan survei bulanan dan peserta mewakili berbagai industri.



Sentimen konsumen naik sedikit pada awal Juni karena penilaian konsumen yang lebih baik dari situasi keuangan mereka saat ini dan pandangan yang lebih menguntungkan dari kondisi pembelian saat ini untuk barang rumah tangga yang tahan lama, menurut University of Michigan.



Laporan Jumat Universitas pada sikap konsumen tentang ekonomi mencapai 99,3 dalam pembacaan Juni awal, lebih tinggi dari ekspektasi analis.





