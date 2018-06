Harga Minyak Naik Jelang Pertemuan OPEC

New York: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB). Kondisi itu terjadi lantaran investor menunggu pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang akan datang.



Mengutip Antara, Selasa, 19 Juni 2018, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli naik USD0,79 menjadi menetap di USD65,85 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD1,90 menjadi ditutup pada USD75,34 per barel di London ICE Futures Exchange.

OPEC dan produsen-produsen minyak sekutunya termasuk Rusia akan bertemu pada 22 Juni di Wina, Austria. Diharapkan bahwa para eksportir utama itu akan membahas apakah akan menarik diri dari kesepakatan pemangkasan produksi saat ini atau tidak.







Di bidang data, jumlah rig yang beroperasi di ladang-ladang minyak AS bertambah satu rig menjadi total 863 rig pekan ini, menandai level tertinggi sejak Maret 2015, perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average turun 103,01 poin atau 0,41 persen menjadi 24.987,47. Sedangkan S&P 500 turun 5,79 poin atau 0,21 persen menjadi 2,773.87. Indeks Nasdaq Composite meningkat 0,65 poin, atau 0,01 persen, menjadi 7,747.02.



Saham Tesla Inc melonjak 3,53 persen pada akhir perdagangan Senin setelah Chief Executive Officer (CEO) Elon Musk memamerkan lini produksi pembuat mobil listrik terbaru dalam sebuah cuitan di akhir pekan. Perusahaan ini mendorong ke arah tujuannya membuat 5.000 model untuk tiga mobil setiap minggu.









(ABD)