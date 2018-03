Penguatan USD Buat Emas Dunia Jatuh

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun sedikit pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) di tengah menguatnya dolar Amerika Serikat (USD) dan meningkatnya ekuitas. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni turun UDS2,7 atau 0,20 persen, menjadi menetap di USD1.327,30 per ons.



Mengutip Xinhua, Jumat, 30 Maret 2018, adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 1,5 sen, atau 0,09 persen, menjadi menetap di USD16,268 per ons. Platinum untuk Juli turun USD8,20 atau 0,87 persen, menjadi ditutup pada USD932,60 per ons.

Indeks dolar AS, ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, naik 0,05 persen menjadi 90,10 pada 1628 GMT, menyusul kenaikan tajam di hari sebelumnya yang didorong oleh pertumbuhan produk domestik bruto tahunan yang direvisi secara resmi dari 2,5 persen menjadi 2,9 persen pada kuartal terakhir 2017.







Sementara itu, Dow Jones Industrial Average terus pulih, naik sebanyak 246,27 poin, atau 1,03 persen menjadi 24.094,69 pada 1639 GMT. Namun, beberapa faktor geopolitik terus mendukung emas safe haven.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar dan ekuitas, yang berarti jika dolar dan saham naik, emas berjangka akan turun karena emas, harga dalam dolar AS, menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya dan pasar saham akan memikat arus masuk investasi .



Di sisi lain, Rusia telah mengumumkan pengusiran 60 diplomat AS dan penutupan konsulat AS di St. Petersburg dengan tindakan balasan atas keracunan mata-mata Rusia di Inggris. Moskow membantah keras bertanggung jawab atas insiden itu.









(ABD)