Harga Minyak Perkasa di Tengah Pertemuan OPEC

New York: Harga minyak dunia melonjak pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena investor mengamati secara dekat pertemuan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) yang sedang berlangsung



Mengutip Xinhua, Sabtu, 23 Juni 2018, West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus naik USD3,04 untuk menetap di USD68,58 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik USD2,50 menjadi ditutup pada USD75,55 per barel di London ICE Futures Exchange.

OPEC dan produsen minyak sekutunya termasuk Rusia bertemu pada 22 Juni di Wina untuk pertemuan dua hari. Arab Saudi mengatakan kelompok itu telah menyetujui kenaikan produksi nominal sekitar 1 juta barel per hari. Analis mengatakan angka itu di bawah angka tertinggi yang diperkirakan investor, yang menetapkan nada bullish di pasar pada hari Jumat.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 119,19 poin atau 0,49 persen menjadi 24.580,89. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 5,13 poin atau 0,19 persen menjadi 2.754,88. Indeks Nasdaq Composite turun 20,13 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.692,82. Keuntungan Dow didukung oleh kemajuan Chevron dan Exxon Mobil.







Saham kedua perusahaan melonjak lebih dari dua persen pada penutupan pasar. Indeks saham unggulan berhasil mengakhiri penurunan beruntun delapan hari, terlama sejak Maret 2017. Sedangkan S&P 500 diperdagangkan pada catatan optimistis dengan sektor energi dan material di antara para pemain terbaik. Nasdaq Composite tertekan karena saham teknologi jatuh.



Saham pengecer mobil bekas AS, CarMax, melonjak 12,86 persen pada Jumat setelah perusahaan melaporkan laba kuartalannya yang lebih baik dari perkiraan, dan saham Red Hat turun lebih dari 14 persen setelah perusahaan piranti lunak itu melaporkan pandangan kuartalan yang lebih rendah dari perkiraan Kamis malam.



Di sisi ekonomi, manufaktur AS PMI terdaftar di 54,6 pada Juni atau harus turun dibandingkan dengan posisi 56,4 pada Mei. Sementara layanan PMI berada di 56,5, sedikit turun dari 56,8 pada Mei, menurut statistik terbaru dari penyedia data Markit.









