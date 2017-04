Pejabat Fed Nilai Perlu Perubahan Neraca Kebijakan

Metrotvnews.com, Washington: Sebagian dari para pembuat kebijakan di Federal Reserve atau the Fed berpikir bahwa bank sentral Amerika Serikat (AS) harus mengambil langkah-langkah untuk memulai pemangkasan sebesar USD4,5 triliun di neraca kebijakan pada akhir tahun ini. Hal itu perlu asalkan data ekonomi memang mendukung kondisi tersebut.



Pada pertemuan terakhir mereka yang dirilis pada 14-15 Maret terkait diskusi kebijakan, di mana the Fed menaikkan tingkat suku bunga acuannya, menunjukkan bahwa komite tingkat pengaturan memiliki diskusi yang luas tentang situasi dan kondisi perekonomian AS termasuk perekonomian global.

"Asalkan ekonomi terus di sekitar seperti yang diharapkan maka sebagian besar peserta mengantisipasi kenaikan bertahap tingkat suku bunga yang akan terus terjadi dan menilai bahwa perubahan kebijakan reinvestasi di komite kemungkinan akan sesuai pada akhir tahun ini," dalam sebuah pernyataan the Fed, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 7 April 2017.Imbal hasil Treasury pada awalnya mengalami kenaikan tajam setelah rilis dari The Minutes, tetapi setelah itu kondisinya berbalik arah. Dolar Amerika Serikat (USD) harus tergelincir dan pergerakan saham di Wall Street banyak yang tumbang. Tentu kondisi seperti ini harus segera diantisipasi.The Fed membeli Treasury dan obligasi berbasis perumahan pada sebuah skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di tengah krisis keuangan termasuk upaya membantu mempertahankan suku bunga rendah agar memacu perekrutan dan pertumbuhan.Pembuat kebijakan di the Fed sebelumnya telah menunjukkan bahwa setiap rencana untuk mengecilkan portofolio akan membiarkan obligasi secara alami bergerak melemah, dengan tidak menginvestasikan kembali ketika mereka tumbuh lebih tinggi, setelah kenaikan suku bunga yang berjalan dengan baik."Pertemuan FOMC di Desember adalah paling mungkin untuk memperkenalkan perubahan ini," kata Paul Ashworth, Kepala Ekonom AS di Capital Economics di Toronto.(ABD)