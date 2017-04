Usaha Kecil di AS Berharap Lanjutkan Pertumbuhan di 2017

Metrotvnews.com, New York: Federal Reserve New York mencatat usaha kecil di Amerika Serikat (AS) berharap pendapatan yang lebih kuat di tahun ini dan banyak mengantisipasi penambahan jumlah karyawan. Dari sebuah pembacaan terdapat optimisme yang dapat mendukung pertumbuhan pekerjaan dalam beberapa bulan mendatang.



Dalam sebuah survei nasional yang mencakup hampir sebanyak 16.000 perusahaan dengan kurang lebih dari 500 karyawan terungkap lebih dari 60 persen mengatakan bahwa mereka mengharapkan pendapatan lebih baik pada 2017 dibandinngkan dengan tahun lalu, dan sekitar 40 persen melakukan antisipasi untuk memperluas tenaga kerja mereka.

Mengutip Reuters, Kamis 13 April 2017, sebanyak sepertiga dari perusahaan mengatakan mereka telah menambahkan pekerja pada 2016, dengan kurang dari 20 persen mengatakan mereka telah mengurangi tenaga kerja. Tentu ada harapan agar situasi dan kondisi perekonomian AS terus membaik di waktu-waktu mendatang.Temuan di lapangan kerja tercatat ada catatan positif dalam sebuah laporan yang rinci atas gambaran yang lebih luas dari perjuangan bisnis untuk mendapatkan pembiayaan yang dibutuhkan guna memperluas ekspansi bisnis, kata seorang pejabat Federal Reserve yang bekerja pada penelitian tetapi tidak berwenang untuk berbicara pada catatan.Stabilitas pertumbuhan pekerjaan nasional dan tingkat pengangguran di 4,5 persen telah meyakinkan para pembuat kebijakan di Federal Reserve bahwa ekonomi sudah dekat dengan data yang diharapkan pada lapangan kerja, atau bahkan mungkin sedikit di luar itu.Meskipun pertumbuhan pekerjaan melambat pada Maret, survei bisnis kecil adalah tanda bahwa perekrutan dapat terus terjadi karena perusahaan-perusahaan kecil bertanggung jawab untuk sebagian besar perekrutan AS. Fed New York memulai survei usaha kecil pada 2014 tetapi proyek tersebut telah diperluas menjadi sebuah upaya nasional.(ABD)