Jokowi: Dunia Ibarat Game of Thrones

Nusa Dua: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengibaratkan dunia saat ini seperti film Game of Thrones yakni penuh peperangan dan terus memanas. Pernyataan itu dilontarkan oleh Jokowi saat memberikan kata sambutan dalam pertemuan tahunan IMF-WB 2018.



"Akhir-akhir ini hubungan antarnegara maju semakin lama semakin terlihat seperti Game of Thrones," kata Jokowi, di Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.

Jokowi mengatakan perang dagang yang terjadi tak ubahnya seperti great houses dan great families yang ada di film Game of Thrones yang satu sama lain saling bertarung hebat untuk mengambil alih kendali di the Iron Throne. Sedangkan Mother of Dragons digambarkan sebagai siklus kehidupan.



Dalam film tersebut, perebutan kekuasaan oleh para great houses menjatuhkan satu sama lain untuk menunjukkan kekuatan. Hal ini yang Presiden Jokowi anggap seperti perang dagang saat ini, di mana Amerika Serikat dan Tiongkok sama-sama bertarung untuk memenangkan siapa yang paling kuat.







Namun, masih kata Jokowi, mereka tidak sadar adanya bencana yang besar berupa Evil Winter. Hal tersebut bisa diibaratkan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan membuat bencana bagi dunia.



Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan dalam menghadapi bencana tersebut yang diperlukan adalah kerja sama guna menyelamatkan dunia. Dirinya mempertanyakan apakah saat ini waktu yang tepat untuk melakukan rivalitas dan kompetisi atau untuk menjalin kerja sama dan berkolaborasi.



"Apakah kita terlalu sibuk bersaing dan menyerang satu sama lain sehingga gagal menyadari bencana besar yang membayangi kita semua. Maka dari itu kita harus bekerja sama menyelamatkan kehidupan kita bersama," pungkas Jokowi.









(ABD)