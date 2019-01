Ketidakpastian Brexit Tekan Harga Emas Dunia

Chicago: Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange turun tipis pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi di tengah dolar Amerika Serikat (USD) yang cenderung menguat, namun laju penurunan tertahan ketidakpastian kesepakatan Brexit dan penutupan Pemerintahan AS.



Mengutip Antara, Jumat, 18 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, turun USD1,50 atau 0,12 persen menjadi ditutup pada USD1.229,30 per ons. Indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, bertahan hampir tidak berubah pada 96,08 sekitar tengah hari.

Ketika USD naik atau tetap kuat, itu akan menekan emas, karena logam kuning yang dihargakan dalam USD menjadi kurang menarik bagi investor yang memegang mata uang lainnya. Jika ekuitas membukukan keuntungan, logam mulia biasanya bergerak turun, karena para investor tidak perlu mencari aset-aset safe haven.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average AS berhasil bertahan di wilayah positif menuju penutupan pasar emas berjangka, dan memulai reli kemudian atas optimisme perdagangan Tiongkok.



Namun, ketidakpastian seputar Brexit dan penutupan sebagian pemerintahan yang berkepanjangan di Amerika Serikat, menahan kerugian lebih lanjut pada emas, salah satu aset safe haven, kata para analis.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret turun 10,2 sen AS atau 0,65 persen menjadi ditutup pada USD15,536 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April naik sebanyak USD4,4 atau 0,54 persen menjadi USD812,30 per ons.





