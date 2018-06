Pelemahan Belanja Konsumen Bebani Pertumbuhan Ekonomi AS

New York: Perekonomian Amerika Serikat (AS) tercatat melambat dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya di kuartal I-2018 akibat melemahnya kinerja belanja konsumen. Namun, pertumbuhan ekonomi sedikit mendapatkan sentimen positif yang didukung data tenaga kerja yang kuat dan reformasi pajak di AS.



Mengutip CNBC, Jumat, 29 Juni 2018, Departemen Perdagangan AS mengatakan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada tingkat tahunan 2,0 persen dalam periode Januari-Maret dalam estimasi ketiga PDB kuartal pertama. Adapun perolehan itu lebih rendah dari perkiraan 2,2 persen seperti yang dilaporkan bulan lalu.

Ekonomi AS tumbuh pada tingkat 2,9 persen di kuartal keempat 2017. Penurunan pertumbuhan ekonomi ini mencerminkan belanja konsumen yang lebih lemah dan akumulasi persediaan yang lebih kecil dari yang diperkirakan pemerintah pada bulan lalu.



Paket pemotongan pajak penghasilan USD1,5 triliun, yang mulai berlaku pada Januari, terlihat memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pada kuartal kedua nanti dan menempatkan pertumbuhan PDB tahunan di jalur untuk mencapai target tiga persen dari Pemerintahan Trump.







Meski demikian, para ekonom memperingatkan bahwa kebijakan 'America First' dari Trump yang telah meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang menebarkan ketidakpastian prospek ekonomi. Tidak ditampik, sengketa perdagangan bisa memberikan efek negatif terhadap perekonomian AS di masa mendatang.



Amerika Serikat terlibat dalam tarif perdagangan dengan mitra dagang utamanya, termasuk Tiongkok, Kanada, Meksiko dan Uni Eropa, yang dikhawatirkan oleh para analis dapat mengganggu rantai pasokan dan melemahkan investasi bisnis dan berpotensi menghapus stimulus fiskal.







Pertumbuhan dalam belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga dari kegiatan ekonomi AS, mengerem ke tingkat 0,9 persen pada kuartal pertama dan bukan pada kecepatan 1,0 persen yang dilaporkan sebelumnya. Itu adalah laju paling lambat sejak kuartal kedua 2013.



Kondisi itu mencerminkan revisi ke bawah terhadap pengeluaran perawatan kesehatan oleh lembaga nonprofit dan pengeluaran untuk layanan keuangan dan asuransi. Belanja konsumen tumbuh pada tingkat 4,0 persen di kuartal keempat 2017.









(ABD)