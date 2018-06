Indeks FTSE-100 Bursa London Melemah Tipis

London: Saham-saham Inggris ditutup lebih rendah pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London melemah 7,97 poin atau 0,10 persen, menjadi 7.704,40 poin.



Mengutip Antara, Jumat, 8 Juni 2018, BP, perusahaan minyak dan gas multinasional Inggris, melonjak 2,20 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham United Utilities Group dan Royal Dutch Shell A, yang masing-masing naik 1,97 persen dan 1,51 persen.

Di sisi lain, saham Mediclinic International, grup rumah sakit swasta internasional, anjlok 5,70 persen, merupakan penderita kerugian terbesar dari saham-saham unggulan. Disusul oleh saham Burberry Group, rumah mode mewah Inggris, yang merosot 2,80 persen, serta Compass Group, pemasok jasa katering dan pendukung, turun 2,37 persen



Sementara itu, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik sebanyak USD1,6 atau 0,12 persen menjadi ditutup di USD1.303,00 per ounce. Emas berjangka mendapat dukungan tambahan dari obligasi Pemerintah AS bertenor 10 tahun yang menjadi acuan, karena imbal hasilnya turun menjadi 2,933 persen.



Indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun 0,29 persen menjadi 93,365 pada pukul 16.29 GMT. Ketika USD melemah, emas biasanya naik karena logam mulia yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Namun, indeks Dow Jones Industrial Average yang naik sebanyak 119,09 poin atau 0,47 persen menjadi 25.265,48 poin pada pukul 16.39 GMT, membatasi kenaikan emas karena investor tidak selalu mencari aset-aset safe haven seperti emas dalam rangka memaksimalkan imbal hasil yang diterima.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 12,1 sen AS atau 0,72 persen menjadi menetap di USD16,815 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli turun USD7,3 atau 0,8 persen menjadi ditutup pada USD900,30 per ons.









(ABD)