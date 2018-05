USD Perkasa di Tengah Ketidakpastian Italia

New York: Indeks dolar Amerika Serikat (USD) meningkat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Hal itu terjadi karena investor bermeditasi pada situasi politik Italia di tengah data ekonomi.



Mengutip Xinhua, Rabu, 30 Mei 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama meningkat 0,46 persen pada 94,848 di akhir perdagangan. USD naik ke level tertinggi 10 bulan terhadap euro pada Selasa setelah sell off di pasar utang Italia dan mendorong investor untuk membuang mata uang tunggal.

Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1533 dari USD1,1628 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3247 dari USD1,3314 AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7502 dari USD0,7544.



Sedangkan USD membeli 108,22 yen Jepang, lebih rendah dari 109,39 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD merosot ke 0,9883 franc Swiss dari 0,9936 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3021 dolar Kanada dari 1,3002 dolar Kanada.



Dengan langkah tegas untuk mengakhiri sementara kebuntuan sepanjang 85 hari, Presiden Italia Sergio Mattarella pada Senin menunjuk ekonom Carlo Cottarelli sebagai perdana menteri baru Italia. Cottarelli diminta untuk membentuk kabinet teknis yang dapat memimpin negara untuk melakukan pemilu.



Adapun pemilu itu perlu diselenggarakan baik di akhir 2018 maupun di awal 2019 setelah upaya Gerakan Bintang Lima (M5S) dan Liga sayap kanan untuk membentuk pemerintah gagal pada Minggu. Ketidakpastian geopolitik ini akhirnya memberikan pengaruh terhadap pergerakan ekonomi.



Di sisi ekonomi, Indeks Keyakinan Konsumen Conference Board meningkat pada Mei, mengikuti penurunan moderat pada April setelah direvisi turun. Indeks sekarang berdiri di 128,0, naik dari 125,6 pada April. Indeks ini mengukur sentimen AS pada kondisi ekonomi sekarang ini dan harapan untuk enam bulan ke depan.





(ABD)