The Fed Diperkirakan Memperlambat Kenaikan Suku Bunga Acuan

New York: Federal Reserve dinilai akan memperlambat penaikan suku bunga acuan sejalan dengan banyaknya gejolak politik di seluruh dunia. Apalagi, gejolak politik tersebut memberikan efek terhadap pergerakan ekonomi di dunia sehingga the Fed perlu melihat lebih jauh dampak dimaksud sebelum memutuskan untuk menaikkannya.



"Jika Anda melihat risalah the Fed, mereka sudah mulai bersandar sedikit dovish. Dan, dengan ketidakpastian di seluruh dunia, mereka akan lambat menekan 'tombol'," kata Managing Director UBS Financial Services Art Cashin, seperti dikutip dari CNBC, Rabu, 30 Mei 2018.

Pada 2 Mei, the Fed mempertahankan tingkat suku bunga acuan antara target 1,50 persen dan 1,75 persen. The Fed diharapkan menaikkan suku bunga acuan pada Juni, memulai serangkaian kenaikan bertahap yang dapat menjangkau hingga pertengahan tahun depan.



Tetapi beberapa orang mengatakan Federal Reserve AS tidak akan dapat menaikkan suku bunga lebih cepat dibanding Eropa dan Jepang. Adapun keputusan menaikkan suku bunga lebih cepat di Eropa dan Jepang sejalan dengan kebutuhan stimulus kebijakan moneter terhadap perekonomiannya.







"Sulit bagi AS untuk terlalu jauh keluar dari garis dengan situasi tingkat global, dan jelas baik bagi Bank of Japan dan Bank Sentral Eropa untuk terus melakukan kebijakan yang sangat akomodatif," ungkap Presiden Fed St Louis James Bullard.



Sementara itu, pengamat pasar berada di tepi di tengah gejolak politik di Italia dan kekhawatiran atas suku bunga acuan yang lemah serta penurunan kredit global yang bisa mengeja berita buruk bagi pemegang utang internasional.



Rata-rata industri Dow Jones turun 391,64 poin atau 1,58 persen menjadi ditutup pada 24,361.45. Sedangkan S&P 500 turun 1,16 persen menjadi ditutup pada 2.689,86 dan komposit Nasdaq yang berteknologi tinggi turun 0,5 persen menjadi berakhir pada 7.396,59.









