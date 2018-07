Emiten Jasa Keuangan Dukung Indeks Acuan Inggris Menghijau

London: Saham-saham Inggris berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London naik sebanyak 0,65 persen atau 49,95 poin, menjadi 7.676,28 poin.



Mengutip Antara, Kamis, 19 Juli 2018, Hargreaves Lansdown, perusahaan jasa keuangan, melonjak 3,18 persen, menjadi peraih keuntungan terbesar di antara saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham Evraz dan BHP Billiton yang masing-masing meningkat 2,99 persen dan 2,75 persen.

Sementara itu, Smiths Group, sebuah bisnis rekayasa terdiversifikasi multinasional Inggris, mengalami kerugian terbesar di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya anjlok 7,00 persen. Disusul oleh saham Royal Mail, perusahaan jasa pos dan kurir, yang jatuh 4,49 persen, serta Ocado Group, pengecer belanja online, turun 2,19 persen.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.



Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.



Sedangkan rumah-rumah yang baru dibangun anjlok 12,3 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1,173 juta unit bulan lalu, sementara izin membangun turun 2,2 persen ke tingkat 1,273 juta unit.



Di sisi laporan laba perusahaan, Morgan Stanley melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan sebelum pembukaan pasar pada Rabu 18 Juli. Laba per saham kuartal keduanya mencapai USD1,30 per saham, sementara pendapatannya naik menjadi USD10,6 miliar, keduanya melebihi ekspektasi analis.





(ABD)