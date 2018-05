Fed Dinilai Terlalu Mengandalkan Survei Ekonomi di Media Sosial

New York: Seorang peneliti pasar senior keluar dengan peringatan dan mengatakan Federal Reserve terlalu mengandalkan survei ekonomi yang condong ke media sosial guna membantu kebijakan mereka. Sebagian besar ekonom keliru dan percaya indikator utama mengisyaratkan ekonomi ada di A+ yang dapat menahan kenaikan suku bunga.



"Ini lebih seperti ekonomi di B minus," kata Presiden Riset Bianco James Bianco, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 28 Mei 2018.

Bianco menilai media sosial menciptakan efek bandwagon di antara responden survei, sebuah fenomena psikologis yang dicirikan oleh orang-orang yang mengikuti komunitas. Federal Reserve perlu menerapkan kebijakan yang benar-benar maksimal untuk pertumbuhan ekonomi seraya menciptakan stabilitas.



"Munculnya media sosial memungkinkan kita pada dasarnya dibanjiri berita keuangan atau berita ekonomi," tuturnya seraya menambahkan bahwa sebagian besar berita tentang ekonomi terbesar di dunia membicarakan keuntungan.







"Ketika seseorang ditanya 'apa yang Anda pikirkan tentang ekonomi', mereka tidak menjawab 'apa yang Anda pikirkan tentang ekonomi,'. Mereka menjawab 'apa yang telah Anda baca tentang ekonomi?'," kata Bianco.



Bianco takut the Fed akan membuat kesalahan kebijakan berdasarkan jawaban responden. Tentu hal itu diharapkan tidak terjadi karena kesalahan kebijakan bisa memberikan dampak negatif terhadap perekonomian AS, termasuk memberikan beban terhadap aktivitas bisnis.



"Ekonom seperti di the Fed mengatakan 'Wow, lihat data itu. Ini bahkan lebih baik dari yang kami duga. Kami harus menaikkan suku bunganya lebih cepat'," tegasnya seraya menambahkan bahwa pengetatan bisa menggagalkan pasar bullish.









(ABD)