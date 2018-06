Gerak Harga Emas Dunia Terus Turun

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun untuk hari ketiga berturut-turut menjadi ditutup di tingkat terendah dalam lebih dari enam bulan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi karena penguatan dolar Amerika Serikat (USD) membebani logam mulia.



Mengutip Antara, Kamis, 28 Juni 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus, turun USD3,8 atau 0,3 persen menjadi ditutup di USD1.256,1 per ons. Indeks USD, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,64 persen menjadi 95,278 pada pukul 20.00 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika pergerakan USD naik maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sehari sebelumnya, emas juga turun sebanyak USD9,00 atau 0,71 persen menjadi ditutup pada USD1.259,9 per ons, karena kenaikan di pasar saham AS dan USD yang lebih kuat memberikan tekanan terhadap logam mulia.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 9,9 sen AS atau 0,61 persen menjadi menetap di USD16,151 per ons. Platinum untuk penyerahan Juli turun sebanyak USD13 atau 1,49 persen menjadi ditutup pada USD858,3 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 165,52 poin atau 0,68 persen menjadi ditutup di 24.117,59 poin. Indeks S&P 500 turun 23,43 poin atau 0,86 persen menjadi berakhir di 2.699,63 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 116,54 poin atau 1,54 persen, menjadi 7.445,08 poin.



Intel adalah salah satu saham berkinerja terburuk dalam Dow. Sektor teknologi turun 1,5 persen, memberikan kontribusi besar terhadap penurunan S&P 500. Komposit Nasdaq mundur karena Amazon dan Alphabet masing-masing turun 1,8 persen dan 1,4 persen. Penurunan di Facebook dan Netflix juga mendorong Nasdaq lebih rendah.









(ABD)