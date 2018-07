Ketegangan Perang Dagang AS-Tiongkok Tekan Wall Street

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih rendah pada perdagangan Rabu waktu setempat karena ketegangan perdagangan antara AS dan mitra dagang utamanya meningkat.



Melansir dari Xinhua, Kamis, 12 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 219,21 poin atau 0,88 persen menjadi 24.700,45. Indeks S & P 500 turun 19,82 poin atau 0,71 persen menjadi 2.774,02. Serta indeks Nasdaq Composite turun 42,59 poin atau 0,55 persen menjadi 7,716.61.

Perwakilan Perdagangan AS mengatakan bahwa Washington sedang mempersiapkan untuk memaksakan 10 persen tarif tambahan ke impor Tiongkok sebesar USD200 miliar.



Pengumuman itu datang hanya beberapa hari setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 25 persen pada produk-produk milik Tiongkok sebesar USD34 miliar.



Saham Caterpillar dan Boeing, perusahaan dengan eksposur pendapatan luar negeri yang tinggi, masing-masing turun 3,2 persen dan 1,9 persen.



Ketika musim laporan laba perusahaan yang terbaru dimulai, investor mulai mengalihkan perhatian mereka ke laporan pendapatan.



Secara keseluruhan, perusahaan di bawah S & P 500 diperkirakan akan mencatat pertumbuhan laba kuartal kedua sekitar 21 persen, sedikit lebih tinggi dari apa yang diperkirakan pada April.



Adapun laporan laba perusahaan JP Morgan Chase, Citigroup, dan Wells Fargo dijadwalkan akan dilaporkan akhir pekan ini.









(AHL)