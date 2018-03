IEA Perkirakan AS Mendominasi Industri Minyak

New York: Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) menyebut permintaan minyak akan terus berkembang selama lima tahun ke depan. Dalam hal ini, Amerika Serikat diperkirakan memenuhi sebagian besar kebutuhan pertumbuhan dunia tersebut.



Dalam perkiraan tahunan terakhir, IEA memprediksi pertumbuhan ekonomi yang kuat di seluruh dunia akan terus mendukung konsumsi minyak yang kuat sampai setidaknya 2023. Seiring dengan melonjaknya output AS, peningkatan produksi di Kanada, Brasil, dan Norwegia dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi.

Namun, di luar itu, IEA memperingatkan bahwa pasokan minyak bisa menjadi ketat kecuali investasi pada produksi baru rebound dari penurunan historis dalam beberapa tahun terakhir. Investasi hulu menunjukkan sedikit tanda pulih dari terjunnya pada 2015-2016 yang menimbulkan kekhawatiran.



"Adapun kekhawatiran itu tentang apakah persediaan yang memadai akan tersedia untuk mengimbangi penurunan lapangan kerja alami dan memenuhi pertumbuhan permintaan yang kuat setelah 2020," Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol, seperti dikutip dari CNBC, Selasa, 6 Maret 2018.



Investasi industri turun 25 persen pada 2015 dan 2016 secara rata-rata tahun lalu, menurut IEA. Penurunan tersebut sejalan dengan keruntuhan historis harga minyak yang terlihat dari patokan harga minyak mentah dari USD100 per barel pada 2014 menjadi di bawah USD30 di 2016.



Pasar telah pulih sejak 14 negara anggota OPEC bekerja sama dengan Rusia dan negara produsen lainnya untuk mengurangi produksi tahun lalu. Birol mengatakan kondisi pasar minyak telah berubah sejak saat itu, dan perkembangan yang paling menonjol adalah kebangkitan produksi AS.



IEA memproyeksikan Amerika Serikat akan memompa 17 juta barel per hari minyak mentah, kondensat dan cairan gas alam, dengan mudah mempertahankan gelarnya sebagai produsen utama produk minyak bumi dunia. Itu naik dari 13,2 juta barel per hari pada 2017.









