Wall Street Berakhir Bervariasi Usai Trump Umumkan Tarif Impor

New York: Saham-saham di Wall Street mengurangi kerugian awal menjadi berakhir bervariasi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Hal itu karena para investor terus mempertimbangkan pernyataan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif pada impor baja dan aluminium.



Mengutip Antara, Sabtu, 3 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 70,92 poin atau 0,29 persen menjadi ditutup di 24.538,06 poin. Indeks S&P 500 meningkat 13,58 poin atau 0,51 persen menjadi berakhir di 2.691,25 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup menguat 77,31 poin atau 1,08 persen menjadi 7.257,87 poin.

Amerika Serikat menetapkan tarif 25 persen untuk produk impor baja dan 10 persen untuk impor aluminium pada awal minggu depan, kata Trump setelah bertemu dengan para eksekutif bisnis di Gedung Putih. Saham-saham AS jatuh untuk sesi ketiga berturut-turut pada Kamis setelah pengumuman tersebut, dengan ketiga indeks utama turun lebih dari satu persen.







Roundtable Business, sebuah asosiasi para pejabat eksekutif (CEO) perusahaan-perusahaan terkemuka Amerika, mengatakan bahwa pihaknya sangat tidak setuju dengan pengumuman Trump karena akan merugikan ekonomi AS serta perusahaan-perusahaan Amerika, pekerja dan konsumen dengan menaikkan harga yang akan menyebabkan pembalasan asing terhadap eksportir AS.



Di sektor ekonomi, angka terakhir Indeks Sentimen Konsumen AS datang di 99,7 pada Februari, umumnya sesuai dengan perkiraan pasar, menurut sebuah survei yang dikeluarkan oleh University of Michigan pada Jumat.



Untuk perusahaan Tiongkok yang tercatat di Amerika Serikat, saham raksasa e-commerce Alibaba turun 1,29 persen menjadi USD179,76 per saham, sementara saham perusahaan teknologi Baidu meningkat 0,34 persen menjadi ditutup pada USD250,60 per saham.









(ABD)