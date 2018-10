Harga Emas Dunia Melesat

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange melonjak hampir tiga persen pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), dengan status sebagai salah satu aset safe haven logam mulia yang menarik minat investasi di tengah penurunan tajam saham-saham AS.



Mengutip Antara, Jumat, 12 Oktober 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik sebanyak USD34,2 atau 2,87 persen menjadi ditutup pada USD1.227,6 per ons. Emas menguat karena pasar saham global menderita penurunan luas pada perdagangan Kamis 11 Oktober.

Saham-saham di Wall Street memperpanjang penurunan mendalam dalam perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), sehari setelah tiga indeks utama jatuh lebih dari tiga persen akibat kekhawatiran meningkatnya suku bunga dan penjualan saham-saham teknologi.



Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata utama saingannya, turun 0,29 persen menjadi 95,19 pada pukul 19.10 GMT. Emas berjangka telah meningkat selama tiga hari berturut-turut, ditopang oleh pelemahan USD dan saham-saham AS menderita kerugian terburuk dalam beberapa bulan terakhir.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember naik 28 sen AS atau 1,95 persen, menjadi menetap di USD14,606 per ons. Platinum untuk penyerahan Januari 2019 menambahkan USD19,3 atau 2,33 persen menjadi ditutup pada USD846,6 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 545,91 poin atau 2,13 persen, menjadi ditutup di 25.052,83 poin. Indeks S&P 500 berkurang 57,31 poin atau 2,06 persen, menjadi berakhir di 2.728,37 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup turun 92,99 poin atau 1,25 persen, menjadi 7.329,06 poin.



Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 0,1 persen pada September, jauh di bawah kenaikan yang diharapkan sebesar 0,2 persen, menurut Departemen Tenaga Kerja AS. Indeks untuk semua item kecuali makanan dan energi, atau IHK-inti, naik 0,1 persen pada September, kenaikan yang sama seperti pada Agustus.





