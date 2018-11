Harga Emas Berjangka Tergelincir

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih rendah untuk sesi ketiga berturut-turut pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu karena indeks dolar Amerika Serikat (USD) naik ke level tertingginya dalam lebih dari 17 bulan, memperlemah permintaan terhadap logam mulia.



Mengutip Antara, Selasa, 13 November 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember, turun USD5,1 atau 0,42 persen menjadi ditutup pada USD1.203,5 per ons. Indeks USD yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, melonjak 0,54 persen menjadi 97,52 pada pukul 19.30 GMT.

Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD menguat maka emas berjangka akan turun, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi mahal bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Kontrak emas berjangka turun tajam ke tingkat terendah dalam satu bulan pada hari perdagangan akhir pekan lalu sebesar USD16,50 atau 1,35 persen, menjadi menetap di USD1.208,60 per ons.



Federal Reserve AS mengumumkan keputusannya pada Kamis 8 November untuk mempertahankan suku bunga utama tidak berubah, tetapi mengisyaratkan kenaikan suku bunga lebih lanjut secara bertahap di waktu mendatang. Keputusan itu telah mendorong indeks USD jauh lebih tinggi.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun sebanyak 12,9 sen AS atau 0,91 persen menjadi menetap di USD14,011 per ons. Sedangkan platinum untuk penyerahan Januari 2019 turun sebanyak USD10,7 atau 1,25 persen menjadi ditutup pada USD845,3 per ons.





(ABD)