Bursa Saham AS Melonjak Usai Pemilu Sela

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah hasil pemilu sela negara itu keluar seperti yang diharapkan. Sedangkan para investor berharap pergerakan pasar saham AS bisa terus stabil di masa mendatang, sejalan membaiknya fundamental perekonomian.



Mengutip Xinhua, Kamis, 8 November 2018, indeks Dow Jones Industrial Average naik 545,29 poin atau 2,13 persen menjadi 26.180,30. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 58,44 poin atau 2,12 persen menjadi 2,813.89. Indeks Nasdaq Composite naik 194,79 poin, atau 2,64 persen, menjadi 7.570,75.

Hampir pasti bahwa Partai Demokrat akan menguasai DPR dan Partai Republik akan memantapkan cengkeramannya di Senat. Investor bullish mengikuti hasil pemilu sela karena mereka percaya bahwa kemacetan kebijakan fiskal di Washington akan membantu pasar.







Mereka mengharapkan kebijakan pro-bisnis Presiden AS Donald Trump tetap dilanjutkan, dan Kongres bisa memberikan pemeriksaan yang lebih luas atau ketat pada langkah-langkah di masa mendatang yang berpotensi mengganggu seperti kebijakan perdagangan AS terhadap mitra dagang utama.



Adapun fokus beralih ke the Fed, dengan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) bank sentral AS akan merilis keputusan kebijakannya pada Kamis waktu setempat di akhir pertemuan dua hari mereka. "Saya pikir para pedagang mengompensasi posisi menjelang keputusan FOMC besok," kata Wakil Presiden Transaksi dan Perdagangan Tempus Consulting John Doyle.



The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunganya pada Kamis waktu setempat, tetapi bahasa dalam pernyataan kebijakan akan diawasi dengan ketat. Ketua The Fed Jerome Powell secara luas diperkirakan menaikkan suku bunga pada Desember, yang akan menjadi kenaikan suku bunga keempat tahun ini, karena fundamental ekonomi AS tetap kuat.









(ABD)