EIA: Produksi Minyak AS Capai Rekor Tertinggi

New York: Produksi minyak mentah Amerika Serikat (AS) memecahkan rekor produksi 47 tahun pada November, dan mundur sedikit pada Desember, Departemen Energi AS mengatakan. Kondisi itu terjadi karena produksi minyak dari serpih terus meningkatkan pola pasokan global.



Mengutip Antara, Kamis, 1 Maret 2018, produksi minyak naik menjadi 10,057 juta barel per hari (bph) pada November tahun lalu, sebuah revisi dari perkiraan sebelumnya, kata Badan Informasi Energi AS (EIA). Produksi Desember turun 108.000 barel per hari menjadi 9,949 juta barel per hari.

Angka November melampaui 10,044 juta barel yang diproduksi setiap hari pada November 1970. Produksi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, karena booming minyak serpih (shale oil), mendorong Amerika Serikat melampaui Arab Saudi di antara produsen-produsen utama. Hanya Rusia yang sekarang memiliki produksi minyak harian lebih besar.



Rekor produksi baru mungkin tidak akan bertahan lama. Pemerintah AS meramalkan produksinya akan mencapai 11 juta barel per hari paling lambat akhir tahun ini.



"Kami memiliki lebih banyak minyak untuk diproduksi dan kami akan melewati ambang batas 11 juta barel per hari lebih cepat dari yang diperkirakan," kata Analis Pasar Senior RJO Futures Phillip Streible, di Chicago.



Kenaikan produksi terutama disebabkan oleh meningkatnya produksi di daerah-daerah serpih di Texas dan Dakota Utara. Produksi di wilayah ini meningkat tajam pada awal dekade ini, karena teknik baru yang melibatkan rekahan hidrolik, atau fracking, memungkinkan pengebor mengekstraksi sejumlah besar minyak mentah dari ladang-ladang minyak.



Kenaikan produksi minyak mentah telah mengurangi impor minyak AS seperlimanya dalam lebih dari satu dekade, dan mendorong ekspor energi negara Paman Sam tersebut. Produksi AS yang melonjak telah menekan harga minyak tahun ini, meskipun Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan Rusia telah mengurangi produksi mereka.





(ABD)