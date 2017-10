Harga Minyak Dunia Bergerak Melemah

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia mengakhiri penurunan tiga hari beruntun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), di tengah harapan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen utama lainnya akan memperpanjang kesepakatan pemotongan produksi.



Mengutip Antara, Jumat 6 Oktober 2017, patokan Amerika Serikat, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI), untuk pengiriman November naik USD0,81 menjadi USD50,79 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara patokan global, minyak mentah Brent North Sea, untuk pengiriman Desember, bertambah USD1,20 menjadi ditutup pada USD57,00 per barel di London ICE Futures Exchange.







Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tentang janji OPEC dan produsen minyak lainnya, termasuk Rusia, untuk mengurangi produksi minyak dapat diperpanjang hingga akhir 2018, dan bukannya berakhir pada Maret 2018 menurut laporan media.



Sementara Menteri Energi Rusia Alexander Novak mengatakan bahwa Moskow akan mendukung negara-negara baru yang bergabung dalam kesepakatan untuk membatasi pasokan minyak.



Menteri Energi dan Industri Arab Saudi Khalid Al-Falih juga mengungkapkan optimismenya mengenai perpanjangan pembatasan produksi menjelang kunjungan bersejarah raja Saudi ke Rusia pada Kamis 5 Oktober 2017.



Para analis mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan bullish dari menteri energi Rusia dan Arab Saudi memberi dukungan kuat terhadap harga minyak.









(ABD)