Sentimen Trump Belum Berdampak ke Naiknya Indeks Dolar AS

Jakarta: Indeks dolar terhadap mata uang dunia dibuka melemah 0,135 poin atau 0,14 persen ke posisi USD93.760 pada Senin 11 Desember 2017. Indeks ini belum beranjak menguat selama sebulan terakhir.



Melemahnya indeks dolar tersebut diduga karena kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang belum stabil disusul ketidakpastian naiknya suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau The Fed pada pekan ini.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra menuturkan sejumlah faktor yang menyebabkan indeks dolar melemah terhadap sejumlah mata uang dunia. Pertama, kebijakan kontroversial Trump lebih terekspos dibandingkan kebijakan ekonominya sehingga sentimen Presiden AS tersebut tak terasa terhadap penguatan dolar AS.



"Dari Trump yang lebih diekspos memang sikap kontroversialnya dibandingkan dengan kebijakan ekonominya," katanya kepada Medcom.id dalam sebuah pesan singkat di Jakarta, Senin, 11 Desember 2017.



Indeks dolar AS, kata Ariston, merupakan pembobotan dari 60 persen kekuatan Euro dan sisanya GBP, JPY, KRONA, CHF, dan CAD. Di sisi lain, kebijakan tapering dari bank snetral eropa atau ECB yang mengemuka sehingga mendorong Euro lebih menguat dibandingkan dolar AS.



Faktor lainnya, The Fed memulai awal tahun dengan sentimen kenaikan suku bunga tapi belakangan kepastian kenaikan Suku bunga AS ini justru memudar. Pasar global pun menunggu kebijakan pengetatan dan kenaikan suku bunga yang akan berlanjut tahun depan. Bila AS menarik suku bunganya 25 basis poin maka dolar AS bisa menguat kembali.



"Pekan ini pasar menunggu pengumuman kebijakan Suku bunga AS yg terakhir tahun ini," ungkap dia.



Sementara kebijakan tax reform Trump masih menjadi perdebatan. Pemangkasan pajak ini dikhawatirkan banyak pihak akan menurunkan pendapatan pemerintah dan pemerintah tidak mendapatkan substitusinya.



"Masih ada perdebatan apakah tax reform ini benar-benar akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS," pungkas dia.





(SAW)